¡Conmovedor! La reacción de Jordan Mendoza tras ser sorprendido por su esposa

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El animador e influencer venezolano Jordan Mendoza compartió a través de sus plataformas digitales el anuncio con respecto a que será padre por segunda vez. La noticia fue revelada mediante un video en el que su esposa, Sol Núñez, le preparó una sorpresa para confirmarle el embarazo tras un año de búsqueda activa.

Detalles de la sorpresa



La dinámica del video consistió en una falsa celebración de compromiso de unos amigos. Durante el encuentro, se le entregó a Mendoza una caja que contenía la prueba de embarazo positiva y artículos de bebé. Al descubrir el contenido, el animador expresó su asombro ante la noticia, confirmando que la gestación se encontraba para ese momento en su quinta semana.

Primera consulta médica y estado de salud



Posterior al anuncio, la pareja asistió a la primera evaluación médica donde se realizó un ecosonograma para verificar el saco gestacional y la actividad cardíaca inicial del embrión.

Por su parte, según se aprecia en el material audiovisual, los especialistas indicaron que el embarazo presenta un buen pronóstico evolutivo. Si bien, ambos mencionaron que este proceso ha sido distinto a su primer embarazo debido a que anteriormente habían enfrentado la pérdida de un bebé, lo que generaba mayores expectativas en esta nueva etapa.

Reacción de su hijo Enoc



El video también documentó el momento en que le informaron a su hijo primogénito, Enoc, sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia. El menor acompañó a sus padres a una consulta médica posterior, donde pudo observar las imágenes del eco. Según lo relatado por sus padres, el niño había manifestado previamente su deseo de tener una hermana.



La familia Mendoza Núñez confirmó que continuarán compartiendo el desarrollo de este proceso con sus seguidores a través de sus canales oficiales.

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