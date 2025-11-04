Chepa Candela: Jordan Mendoza busca otra chamba en México

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Buenísimos días!!! mis siempre leales… Y desde ya tecleando está la columna chismográfica más leída del periodismo farandulero de este país… y del resto del planeta, pues con la globalización, ahora me leen ¡¡¡hasta en la “Conchinchina”!!!… y una vez más ¡¡¡heme aquí!!! para batirles ¡sabroso, divino y delicioso! toditos esos chismes, brollos, tretas, rollos, dimes y diretes del mundillo artístico…

Raenrra

Así que entrando en materia paso a contarles que las visitas del famoso diseñador RAENRRA, a Canal I tenían su motivo muy específico, el cual no fue otro que la venta de su ·”templete” El Caballero Universal a dicha televisora que sigue dando patadas de ahogados…Síii, señores…Tal como lo publicó un diario capitalino, mis fuentes missèricas, se encargaron de reconfirmar, que, efectivamente, el susodicho, el susodicho logró que los “ejes” del canal de marras se interesaran por su concurso….y desde ya está preparando la elección del año que viene para ser transmitida por Canal I, aunque me enteré que como Adelanto colocarán la elección de Francisco Cova, como titular del templete que se llevó a cabo recientemente…

Osmel Sousa

YYy avanti con el cotilleo les bato que OSMEL SOUSA le quitó la careta al equipo de Miss Grand Venezuela en pleno cocktail de bienvenida a Nariman Battikka y resulta que grabaron un vídeo donde no faltaron los elogios… pero al “Zar…”o se le escapó un detallito y dijo que desde que le hablaron de la designación de Battikha para ir a Tailandia a él le encantó la idea, dejando claro que la tramoya con esta miss ya estaba montada, pues se le olvidó qué hubo un “parapeto” en Valencia donde fue electa lo cual no fue más que el un secreto a voces que confirma la trampa de Jacqueline Aguilera y su combo, dejando mal parado este concurso, donde el que manda es el mismo Osmel, quien, por cierto no ha abierto su “pico” para desmentir o afirmar si salió de la organización Miss Universo o no…”rumrum” que crece como la espuma…Aunque como en el mundo missérico no hay nada oculto, la “verdura” (O la mentira) saldrá a relucir…y más temprano que tarde se sabrá si el “Zar de la belleza” ya no forma parte de la directiva del “templete” de belleza más importante del globo terráqueo, del cual salió como corcho de limonada, el mexicano Raúl Rocha…y si eso pasó con este personaje, no tiene nada de extraño que con Osmel Sousa haya ocurrido lo mismo…lo que pasa es que el susodicho no ha dicho nada…dejando que los demás sigan hablando+…y bla, bla, bla…

Jordan Mendoza

Y el JORDAN MENDOZA también salió como tapó de champaña, pero del reality "Las estrellas bailan en Hoy" que forma parte del magazine de Televisa, aunque no lo sacaron por mal bailarín pues el muchachote tiene tumbao, lo que pasa es que su compañera, la actriz Felicia Mercado está enferma y tuvo que decir adiós a la competencia…Recordemos que el animador venezolano renunció a sus labores en Venevisión, específicamente a Portada´s y arrancó a los lares aztecas de la mano de su representante, quien luego de su eliminación del espacio de marras, ahora le está buscando otra chamba porque jugando banca no puede quedarse, ya que vivir en “El país de los manitos” no es barato…Me contaron que la intención es convertirlo en galán de telenovelas (¿(!!!!?)…y aunque el Jordan Mendoza no tiene pinta de protagonista, capaz y la pega como lo hicieron Daniel Elbitar y Emmanuel Palomares, que tuvieron la suerte (Y allá hay que tenerla a juro) de que les dieran tremendas oportunidades… y hoy son los venezolanos más famosos de México… ¡¡Chaooo!!…

