"El cuerpo no se vende": el inesperado ataque de Gustavo Petro a Shakira en pleno consejo de ministros

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó una notable reacción mediática este miércoles 15 de abril de 2026, tras pronunciarse de manera crítica frente a las líricas de la artista barranquillera Shakira. Durante una intervención pública centrada en modelos productivos agrícolas, el mandatario hizo una pausa para referirse a la popular frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Petro manifestó que dicho concepto le "sacó la chispa", argumentando que la visión de "facturar" a través del propio cuerpo o de la vida personal reduce al ser humano a una categoría de esclavitud moderna dictada por el mercado. “El cuerpo no se vende, porque es de la vida, no del mercado”, sentenció el jefe de Estado, enfatizando que la dignidad no debe estar sujeta a transacciones económicas.

El contraste entre la “facturación” y la realidad productiva

Mientras los productores locales esperaban soluciones concretas para las zonas francas de economía popular, el jefe de Estado se sumergió en una crítica a la consigna “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Petro argumentó que elevar el éxito económico a la categoría de valor supremo convierte a los seres humanos en “mercancías con valor de uso y cambio”, comparando este fenómeno con el esclavismo histórico. El mandatario utilizó referencias a Hegel y Engels para sostener que la búsqueda del lucro personal, como propone el éxito de Shakira, vacía el contenido del ser humano.

Contexto de la declaración y reacción social

La intervención ha despertado cuestionamientos sobre la jerarquización de temas en la agenda presidencial. Hasta el momento el equipo de comunicación de Shakira no ha emitido una respuesta oficial.

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