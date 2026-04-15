¡Hollywood en pánico! 1.500 artistas firman manifiesto para evitar la fusión de Warner Bros. y Paramount

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Más de 1.500 profesionales de la industria del entretenimiento han suscrito un documento formal expresando su rechazo a la propuesta de fusión entre los conglomerados Warner Bros. Discovery y Paramount Global. El manifiesto, dirigido a la Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos, advierte sobre las consecuencias negativas que tendría la consolidación de estos dos gigantes mediáticos en un solo ente corporativo. Según el gremio, esta unión resultaría en una reducción de los espacios de trabajo, la cancelación de proyectos en desarrollo y un control excesivo sobre la distribución de contenidos a nivel global.

Figuras prominentes lideran el reclamo

La lista de firmantes incluye a algunos de los nombres más influyentes de la cinematografía contemporánea, quienes han puesto su peso mediático al servicio de la causa. Entre los artistas más reconocidos que han respaldado el documento se encuentran: Steven Spielberg, Christopher Nolan, Martin Scorsese, Greta Gerwig, Meryl Streep, Joaquin Phoenix, Frances McDormand, Shonda Rhimes y Aaron Sorkin.

Estos líderes de opinión argumentan que la desaparición de Paramount como entidad independiente limitaría drásticamente las opciones de los creadores para presentar sus historias, obligándolos a someterse a las políticas de un único "megastudio" que priorizaría la rentabilidad financiera por encima del valor artístico.

Riesgos de mercado y defensa de la diversidad

El comunicado de los artistas enfatiza que la fusión no solo afectaría a las estrellas de alto perfil, sino que tendría un impacto devastador en el ecosistema de producción independiente y en los trabajadores técnicos. Los firmantes señalan que la unificación de catálogos tan vastos podría derivar en la eliminación de plataformas de streaming secundarias y en una estandarización de la narrativa cultural. La petición insta a las autoridades a realizar una auditoría exhaustiva del acuerdo, considerando los precedentes de despidos masivos y eliminación de contenido que han seguido a otras fusiones recientes en el sector tecnológico y de medios durante los últimos tres años.

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