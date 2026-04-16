BALONCESTO CRIOLLO

Semana 7 de la SPB: partidos clave y dónde verlos en vivo

La SPB avanza a su séptima semana con encuentros decisivos rumbo al cierre de la ronda regular

Por 2001online
Jueves, 16 de abril de 2026 a las 07:00 pm
Semana 7 de la SPB: partidos clave y dónde verlos en vivo

La SPB entra en una etapa determinante con la jornada 7 del torneo. Los equipos buscan afianzarse en la tabla mientras los fanáticos pueden seguir cada compromiso en vivo, tanto por señal abierta como en servicios HD disponibles como Simpleplus, InterGo, NetUnoGoy Aba TV Go.

Revisa la clasificación y disfruta los mejores juegos de la SPB en transmisión gratuita por Meridiano Televisión.

SPB: en vivo para esta semana

SEMANA 7 DE BALONCESTO CRIOLLO

  • Jueves 16 de abril: Diablos de Miranda vs Guaiqueríes de Margarita / balón al aire 7:00 p.m.
  • Sábado 18 de abril: Spartans Distrito Capital vs Diablos de Miranda / inicio 6:00 p.m.
  • Domingo 19 de abril: Marinos de Anzoátegui vs Centauros de Bolívar / salto entre dos 6:00p.m.

Sintoniza los mejores encuentros del baloncesto criollo a través de la multiplataforma deportiva de Venezuela: Meridiano.

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