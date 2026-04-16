Semana 7 de la SPB: partidos clave y dónde verlos en vivo

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La SPB entra en una etapa determinante con la jornada 7 del torneo. Los equipos buscan afianzarse en la tabla mientras los fanáticos pueden seguir cada compromiso en vivo, tanto por señal abierta como en servicios HD disponibles como Simpleplus, InterGo, NetUnoGoy Aba TV Go.

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SPB: en vivo para esta semana

SEMANA 7 DE BALONCESTO CRIOLLO

Jueves 16 de abril: Diablos de Miranda vs Guaiqueríes de Margarita / balón al aire 7:00 p.m.

/ balón al aire 7:00 p.m. Sábado 18 de abril: Spartans Distrito Capital vs Diablos de Miranda / inicio 6:00 p.m.

/ inicio 6:00 p.m. Domingo 19 de abril: Marinos de Anzoátegui vs Centauros de Bolívar / salto entre dos 6:00p.m.

Sintoniza los mejores encuentros del baloncesto criollo a través de la multiplataforma deportiva de Venezuela: Meridiano.

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