Meridiano estará en FoodKart con la final de la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

Más allá del partido entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, la verdadera experiencia comenzará desde temprano con una cobertura especial pensada para los fanáticos desde las instalaciones de FoodKart en Cerro Verde.

Meridiano y Foodkart: una final de reyes

Desde la 1:30 p.m., la señal arrancará con una antesala cargada de análisis, información exclusiva y un panel de especialistas que pondrán en contexto cada detalle del encuentro. Este despliegue tendrá un punto clave en Caracas, específicamente en FoodKart Cerro Verde, donde el equipo llevará la transmisión a la calle con un ambiente lleno de energía, e interacción con el público.

El pitazo inicial está pautado para las 3:00 p.m., momento en el que comenzará a rodar el balón en Sevilla. Pero la experiencia para los asistentes y televidentes irá mucho más allá de los 90 minutos. Durante toda la jornada se realizarán dinámicas en vivo, activaciones y concursos que permitirán a los fanáticos ganar premios de la marca Meridiano, convirtiendo la transmisión en un evento participativo.

Así, Meridiano no solo ofrecerá el partido en vivo y gratis, sino también una cobertura integral que mezcla entretenimiento, análisis y contacto directo con la audiencia, haciendo de esta final una cita imperdible. Asiste este sábado 18 de abril al FoodKart de Cerro Verde junto a Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube