Meridiano Televisión transmite en vivo la liga española de baloncesto gratis

Por 2001online
Jueves, 16 de abril de 2026 a las 08:00 pm
Meridiano Televisión ofrece en abril la emoción del baloncesto español en vivo y gratis. Equipos como FC Barcelona Baloncesto, Real Madrid Baloncesto y Valencia Basket protagonizan la acción. También destacan Unicaja Málaga, UCAM Murcia, MoraBanc Andorra y Hiopos Lleida en esta cobertura imperdible.

Calendario de baloncesto para abril

Semana 27/34
DOMINGO 19 DE ABRIL: HIOPOS LLEIDA VS BARCELONA / INICIO 6:00 A.M.

Semana 28/34
SÁBADO 25 DE ABRIL: UNICAJA VS HIOPOS LLEIDA / INICIO 12:00 P.M.
DOMINGO 26 DE ABRIL: VALENCIA BASKET VS REAL MADRID / INICIO 1:00 P.M.

Todos los encuentros se pueden ver gratis en señal abierta, también en streaming en meridiano.net/meridianotv. O, si prefieres, en HD a través de SimplePlus, InterGo, NetUno Go o Aba TV Go.

