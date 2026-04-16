Mundial 2026: el MetLife Stadium abre sus puertas a visitas en plenos choques por los costos del transporte

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La disputa se intensificó tras revelarse reportes que sugieren que los precios del transporte público, específicamente en NJ Transit, podrían aumentar drásticamente durante los ocho partidos que se celebrarán en el MetLife Stadium. Según informes, el trayecto de ida y vuelta desde Nueva York, que habitualmente cuesta unos 12,90 dólares, podría elevarse a más de 100 dólares por pasajero.

El desafío de la gobernadora

Sherrill ha sido enfática en su postura, señalando que la administración actual heredó un acuerdo en el que la FIFA no contempla contribuciones económicas para el sistema de transporte. Ante la perspectiva de tener que movilizar a cuatro veces más pasajeros de lo habitual, la gobernadora ha calificado de injusto que los residentes de Nueva Jersey deban cargar con la factura millonaria, recordando que la FIFA espera obtener ingresos globales cercanos a los 11.000 millones de dólares por el torneo.

Por su parte, la FIFA ha manifestado sorpresa ante estas declaraciones, argumentando que los acuerdos iniciales con las ciudades anfitrionas se firmaron en 2018 y fueron modificados posteriormente en 2023 para eliminar la gratuidad, estableciendo que los aficionados deben pagar las tarifas habituales del transporte público para acceder a los estadios en días de partido.

MetLife Stadium: Más allá del partido

Mientras las autoridades debaten la logística del transporte, el MetLife Stadium, sede de la gran final, se prepara para recibir a miles de aficionados. Para quienes deseen conocer las entrañas de este coloso deportivo, el estadio ofrece visitas guiadas, tanto públicas como privadas, que permiten recorrer espacios normalmente restringidos.

Visitas públicas: Se realizan habitualmente durante algunos fines de semana (sábados y domingos) en horarios de 10 a.m., 1 p.m. y 4 p.m., con entradas disponibles a través de plataformas como Ticketmaster.

Visitas privadas: Disponibles de lunes a viernes en los mismos horarios, con reserva previa de al menos dos semanas y un costo mínimo establecido para grupos.

Es importante destacar que el acceso a estas zonas, incluyendo vestuarios y el área de la cancha, puede variar dependiendo del calendario de eventos y los requerimientos de seguridad previos al inicio de la competición mundialista.

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