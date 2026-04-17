Venezuela se consagra campeona absoluta de lucha en los Juegos Suramericanos de la Juventud

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En una demostración de superioridad técnica y física en el Centro de Alto Rendimiento Luis Mejías, los atletas venezolanos superaron a sus competidores regionales, consolidando un legado que mantiene al país en la cima tras su anterior éxito en Rosario 2022. El medallero final de la disciplina dejó a Ecuador en el segundo lugar (2 de oro, 4 de plata, 3 de bronce) y a la delegación anfitriona, Panamá, en el tercer puesto (1 de oro, 2 de plata, 1 de bronce).

Haniel Rodríguez y la gloria en los 55 kg

El momento cumbre de la jornada final fue protagonizado por el monarca panamericano Haniel Rodríguez, quien se alzó con el oro en la categoría de 55 kilogramos (estilo grecorromano). En un combate decisivo contra el ecuatoriano Manuel García, Rodríguez remontó un marcador adverso de 1-0. A falta de 20 segundos para el final, el luchador venezolano ejecutó un movimiento técnico preciso para voltear a su rival y sellar la victoria por 3-1.

Rodríguez, quien transitó un camino impecable durante la ronda eliminatoria —venciendo a representantes de Chile, Ecuador, Perú y Brasil sin ceder puntos—, atribuyó su éxito a la preparación estratégica recibida desde principios de año. "Comencé a buscarlo y a combinar técnicas de forma organizada; cambié el brazo de agarre y logré los dos puntos", detalló el campeón sobre la táctica que le permitió asegurar el metal dorado.

Resultados destacados del cierre

La jornada también estuvo marcada por la participación de otros talentos juveniles que suman al palmarés nacional:

Fabián Córdoba (Plata): El medallista de bronce panamericano alcanzó la final de los 65 kg (grecorromano), donde se adjudicó la medalla de plata tras un reñido combate contra el brasileño Wadick Lovosier. Córdoba, quien venía de superar a rivales de Colombia y Perú, expresó su ambición de seguir compitiendo por los primeros lugares en futuros compromisos internacionales.

Samuel Acosta (Bronce): El joven luchador cerró la actuación venezolana en la jornada final aportando una medalla de bronce, contribuyendo al total acumulado que reafirma el liderazgo regional de Venezuela en esta disciplina.

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