UFC: Carlos Ulberg pierde su cinturón de peso semipesado en festejos de Miami

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Ulberg ha perdido el cinturón de campeón del peso semipesado de la UFC apenas unas horas después de haberlo conquistado en el UFC 327 celebrado en Miami. El peleador neozelandés admitió que el trofeo se extravió durante una noche de fiesta tras derrotar a Jiri Prochazka, reconociendo entre bromas que no recuerda exactamente dónde quedó el objeto tras los festejos.

El flamante monarca de 35 años, que se impuso con un espectacular KO a pesar de sufrir una lesión en la rodilla derecha durante el combate estelar, relató a Fox Sports Australia los pormenores de la celebración. Aunque al principio tenía la intención de no consumir alcohol, Ulberg admitió que la situación se le fue de las manos tras las primeras copas de champán, lo que derivó en la pérdida del cinturón. El neozelandés bromeó sobre su paradero, sugiriendo que probablemente alguno de sus acompañantes lo tenga en su apartamento y confía en recuperarlo antes de trasladarse a Las Vegas para tratar su lesión.

Una recuperación larga por delante

Más allá de la anécdota, el futuro inmediato del campeón está condicionado por su estado físico. La lesión de rodilla podría mantenerlo fuera de la jaula durante un año, lo que obliga a la UFC a considerar la creación de un título interino para mantener activa la división. Entre los nombres que suenan para disputar esta corona provisional destacan Magomed Ankalaev, Khalil Rountree Jr. y Paulo Costa, quien ha ganado relevancia mediática tras su reciente actuación en Miami.

Ulberg planea ahora someterse a una evaluación médica detallada en el UFC Performance Institute en Las Vegas. Una vez completado este proceso, el neozelandés regresará a su país natal para reunirse con su familia y comenzar su proceso de rehabilitación, con la esperanza de que, para entonces, el cinturón dorado que representa su mayor logro deportivo ya esté nuevamente en sus manos.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.