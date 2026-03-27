¡Bolivia sueña con el Mundial! Remontada ante Surinam y próximo partido contra Irak

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La ilusión mundialista de Bolivia sigue más viva que nunca tras un duelo de infarto en suelo mexicano. El conjunto surinamés sorprendió inicialmente al abrir el marcador gracias a Liam van Gelderen, quien capitalizó un rebote tras una gran intervención de Guillermo Viscarra. La anotación puso contra las cuerdas a la Verde, que durante gran parte del encuentro buscó sin éxito romper el cerrojo defensivo de su rival.

La reacción boliviana llegó desde el banquillo a los 72 minutos. Moisés Paniagua, con un "puntazo" fiel al estilo de los grandes goleadores, aprovechó un balón suelto en el área para poner la igualdad y devolver la esperanza a la tribuna. El asedio continuó hasta que Miguelito Terceros, la figura del equipo, provocó y convirtió un penal decisivo que selló la remontada definitiva. Pese a los intentos desesperados de Surinam en los minutos finales, Bolivia sostuvo la ventaja con orden y jerarquía.

Duelo final en Monterrey

Con este resultado, Bolivia accede a la gran final de su ruta en el repechaje. El compromiso definitivo se llevará a cabo el 31 de marzo de 2026, nuevamente en la ciudad de Monterrey. El rival será la selección de Irak, que llega a esta instancia tras superar su respectiva llave. Este partido representa la última oportunidad para que la Verde regrese a una fase de grupos de un Mundial, rompiendo una sequía que data de varias décadas.

El técnico Óscar Villegas destacó la capacidad de resiliencia de sus jugadores y la importancia de mantener la concentración para el choque ante los asiáticos. Figuras como Miguelito Terceros y el joven Paniagua se perfilan como los pilares ofensivos para el encuentro más importante de la selección en los últimos años.

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