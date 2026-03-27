Polonia sueña con el Mundial: Lewandowski lidera la remontada contra Albania

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Polonia tuvo que tirar de jerarquía para evitar una tragedia deportiva en el Estadio Nacional de Varsovia. Tras un primer tiempo de dominio infructuoso, un grave error de comunicación entre Jan Bednarek y el guardameta Kamil Grabara permitió que Arbër Hoxha adelantara a Albania justo antes del descanso. El 0-1 parcial sembró dudas en la grada, pero la reacción en el complemento llevó el sello de las grandes figuras del equipo.

La remontada comenzó a los 63 minutos, cuando Robert Lewandowski hizo valer su condición de leyenda. El delantero del Barcelona se elevó con autoridad tras un tiro de esquina para conectar un cabezazo implacable que puso las tablas en el marcador. Con el impulso del empate, Polonia asedió el área albanesa hasta que Piotr Zieliński sentenció la historia con un derechazo inatajable desde fuera del área, desatando la euforia de la afición local.

Rumbo a la final contra Suecia

Con este resultado, Polonia avanza a la instancia definitiva del repechaje de la UEFA. El camino hacia el Mundial 2026 ahora depende de un solo partido de máxima tensión:

El rival: Suecia, que viene de superar su respectiva llave y será el último obstáculo para los polacos.

La clave: La conexión entre Zieliński y Lewandowski sigue siendo el motor de una selección que, pese a los desajustes defensivos, demuestra tener pegada en los momentos críticos.

El escenario: El duelo final definirá quién se queda con uno de los últimos cupos europeos para la cita en Norteamérica.

Albania, por su parte, se despide con la frente en alto tras haber puesto en aprietos a uno de los favoritos del continente, demostrando un crecimiento competitivo que los mantuvo con opciones hasta el tramo final del encuentro.

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