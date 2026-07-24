Boston solidario: Medias Rojas entregan 305 mil dólares a las víctimas de los sismos en Venezuela

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La Fundación de los Medias Rojas de Boston (Red Sox Foundation) logró recolectar un total de 305.000 dólares destinados a la atención de los afectados por los sismos registrados en territorio venezolano el pasado 24 de junio.

El cheque simbólico se entregó en el terreno del Fenway Park este miércoles 22 de julio, en el marco de la primera «Noche de Celebración Venezolana» organizada por la franquicia durante su compromiso frente a los Orioles de Baltimore. El donativo, que financiará proyectos de asistencia humanitaria y reconstrucción gestionados por la Cruz Roja, fue recibido por el receptor Willson Contreras junto a los peloteros criollos Wilyer Abreu, Carlos Narváez, Ranger Suárez y Andruw Monasterio, quienes vieron acción portando gorras con el mensaje "Pray for Venezuela".

La recaudación sumó aportes de los propietarios del equipo —encabezados por John Henry—, socios comerciales, un porcentaje de la boletería y colectas en los accesos del estadio impulsadas por el exgrandeliga y miembro del Salón de la Fama, David Ortiz. La organización informó que las donaciones en línea en el portal de la Red Sox Foundation permanecerán abiertas hasta el 31 de julio.

Balance oficial de la contingencia

El gesto solidario de la divisa de las Grandes Ligas coincide con la actualización de las cifras tras el evento natural. De acuerdo con el reporte presentado este miércoles por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y Planificación Acelerada de Proyectos de Vivienda, el saldo oficial asciende a 5.398 personas fallecidas y 17.907 damnificadas.

Asimismo, el balance gubernamental ratifica 16.740 ciudadanos heridos y un total de 6.462 efectivas labores de rescate ejecutadas desde el inicio de la contingencia.

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