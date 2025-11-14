Cambio de juego en el calzado: Stephen Curry rompe vínculo con Under Armour

Suscríbete a nuestros canales

Stephen Curry, figura indiscutible de los Golden State Warriors, está marcando un nuevo capítulo en su carrera empresarial al separarse formalmente de la marca de calzado y ropa deportiva Under Armour (UA), tras más de una década de colaboración.

La compañía confirmó que la Curry Brand—la marca propia que el jugador lanzó a través de UA en 2020— se independizará tras el lanzamiento de su modelo Curry 13 en el año 2026.

Una colaboración millonaria y estratégica

La relación de Curry con Under Armour se remonta a 2013, cuando el jugador decidió dejar Nike para fichar por la marca en ascenso, antes de convertirse en un MVP y una celebridad mundial.

El 'Chef' se expresó agradecido por el apoyo inicial de la compañía:

"Under Armour creyó en mí al principio de mi carrera y me dio la oportunidad de construir algo mucho más grande e impactante que unas zapatillas. Siempre estaré agradecido por ello...".

La colaboración se solidificó en 2023, cuando Curry fue nombrado presidente de la filial en el marco de una extensión de contrato a largo plazo. Como parte de ese acuerdo, la estrella de la NBA recibió 8.8 millones de acciones ordinarias, valoradas en 75 millones de dólares en aquel momento, además de otros incentivos por rendimiento.

Un momento delicado para Under Armour

La escisión se produce en un momento financiero complicado para Under Armour. La compañía atraviesa una etapa de transformación, con sus acciones cayendo un 47.3% en el último año, cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas.

Kevin Plank, fundador de Under Armour, enmarcó la separación como una decisión estratégica mutua, destacando la evolución de Curry a "un líder empresarial reflexivo y estratégico":

"Para Under Armour, este momento se trata de disciplina y enfoque en la esencia de la marca UA durante una etapa crucial de nuestra transformación. Y para Stephen, es el momento adecuado para que lo que creamos evolucione según sus propios términos.".

Con la Curry Brand encaminada a la independencia, Stephen Curry se convierte en un agente libre de gran peso en el lucrativo mercado del calzado deportivo.

