NBA: Stephen Curry está a un partido de igualar récord de Michael Jordan

El tiempo parece haberse detenido para Stephen Curry. La estrella de los Golden State Warriors, a sus 37 años, demostró su absoluta vigencia con una actuación estelar ante los San Antonio Spurs. Curry no solo guio a su equipo a la victoria, sacando a la franquicia de San Francisco de una racha adversa que amenazaba con una crisis interna, sino que también se colocó a las puertas de un registro histórico que solo pertenece a Michael Jordan.

La marca de los 40 puntos y el duelo con Wemby

En el duelo celebrado en la casa de los Spurs, Curry brilló con 46 puntos, siendo el tercer cuarto el más espectacular de su noche. Lo significativo de esta actuación es que fue la 43ª ocasión en que el 'Chef' logra anotar 40 o más puntos en un solo partido después de haber cumplido los 30 años.

Esa marca es solamente superada por Michael Jordan, considerado el GOAT de la NBA, quien lidera el ranking con 44 partidos.

Curry ha hecho evidente su interés en este tipo de registros, al punto de compartir personalmente el dato en sus redes sociales, lo que subraya la importancia de esta marca individual en su carrera.

El ranking de la vigencia (40+ puntos después de 30 años)

La lista de jugadores que han demostrado esta longevidad ofensiva a partir de la treintena incluye nombres legendarios:

Michael Jordan: 44 Stephen Curry: 43 Damian Lillard: 31 Kobe Bryant: 30 LeBron James: 25

El duelo de generaciones y el legado de los triples

La gran actuación de Curry se dio en un particular duelo contra la joven estrella de los Spurs, Victor Wembanyama. A pesar de dominar el marcador, Curry reconoció las dificultades que implica enfrentar al francés, apodado 'el Extraterrestre'.

"Intenté algunos tiros altos con efecto por encima de él, pero fallé todos. [...] él te desafía de una manera que no tiene sentido", reflexionó Curry sobre la estatura y alcance de Wemby.

Además de esta marca de vigencia, Curry mantiene su estatus como el mejor tirador de todos los tiempos, siendo el poseedor de los récords de más triples en la historia de la NBA, más triples en una misma temporada, más triples en un mismo partido (13), y más partidos consecutivos encestando al menos un triple.

Ahora, todos los ojos estarán puestos en el próximo partido de los Warriors, donde Stephen Curry buscará igualar la marca de 44 juegos de 40 puntos de Michael Jordan.

