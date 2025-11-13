Juegos

Liga española de baloncesto EN VIVO por Meridiano Televisión: Transmisión exclusiva para Venezuela este fin de semana

Por 2001online
Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 01:26 pm
Real Madrid Baloncesto

Los fanáticos del baloncesto en Venezuela tienen una cita imperdible este fin de semana con la Liga Endesa de baloncesto.

Disfruta la Liga española de baloncesto, en vivo y gratis en señal abierta y en streaming por meridiano.net. Meridiano te ofrece los encuentros más emocionantes del campeonato español.

Además, podrás vivir la experiencia en alta definición a través de las plataformas Simpleplus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go, llevando la acción de la mejor liga de baloncesto de Europa directo a tu pantalla. Solo Meridiano te da más.

Jornada del 15 y 16 de noviembre

Sábado 15 de noviembre:

  • Casademont Zaragoza vs Unicaja Málaga
    Salto entre dos: 2:00 p.m.
  • Recoletas Salud San Pablo Burgos vs MoraBanc Andorra
    Balón al aire: 4:00 p.m.

Domingo 16 de noviembre:

  • Valencia Basket vs La Laguna Tenerife
    Inicio: 7:30 a.m. Disponible solo por streaming en meridiano.net
  • Real Madrid vs Surne Bilbao Basket
    Inicio: 12:00 m. Disponible solo por streaming en meridiano.net
  • Barcelona vs Baskonia: 2:00p.m. Disponible solo por streaming en meridiano.net

¿Cómo ver la Liga española de baloncesto en Venezuela?

Señal abierta: Meridiano Televisión

Streaming gratis: www.meridiano.net

HD: Simpleplus, InterGO, Netuno Go, ABA TV Go

No te pierdas las mejores jugadas de la Liga Endesa, en vivo y en exclusiva, por Meridiano Televisión, el canal del baloncesto en Venezuela.

Por Andrea Matos Viveiros

