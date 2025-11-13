Vuelve el Clásico de la LVBP: estos son los juegos para este jueves 13 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La pasión del béisbol venezolano se enciende este jueves 13 de noviembre con una cartelera que promete emociones fuertes en diferentes escenarios del país.

La cartelera completa para este jueves 13 de noviembre

Tres juegos están programados para disputarse esta noche, todos con hora de inicio pautada para las 7:00 p.m.:

Leones del Caracas vs. Navegantes del Magallanes: El duelo de la jornada, un nuevo capítulo de la rivalidad más intensa de la LVBP. El encuentro llega tras la victoria 11-4 de Magallanes sobre Leones que tuvo lugar el domingo pasado. Los melenudos buscarán desquitarse rápidamente en este nuevo encuentro.

Tiburones de La Guaira vs. Caribes de Anzoategui.

Tigres de Aragua vs. Cardenales de Lara.

El reencuentro entre Magallanes y Caracas acapara los reflectores, especialmente después de que el pasado Clásico en el Monumental registrara una masiva asistencia de 33.270 personas, demostrando el inmenso interés que genera esta rivalidad.

