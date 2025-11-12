LVBP gratis aquí: Estos son los juegos destacados de la semana

Suscríbete a nuestros canales

Disfruta gratis los partidos más esperados de la LVBP, tanto en señal abierta como en por streaming. Y en alta definición a través de Aba TV GO, SimplePlus, InterGO y NetunoGO.

Juegos de la semana

Navegantes del Magallanes vs Tiburones de La Guaira . HOY DESDE EL ESTADIO. Antesala 5:30p.m. Playball 6:30p.m.

. HOY DESDE EL ESTADIO. Antesala 5:30p.m. Playball 6:30p.m. Navegantes del Magallanes vs Tigres de Aragua. Viernes 14 de noviembre. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00p.m.

LVBP gratis por streaming

Dondequiera que te encuentres en Venezuela, puedes ver los juegos de la LVBP desde tu teléfono, tablet o computadora. Además de gratis por la página web meridiano.net/meridianotv.

En la sección jugada a jugada podrás acceder a las alineaciones, resultados en tiempo real y contenido exclusivo de la LVBP. ¡No te pierdas la temporada 2025-2026 de la LVBP! Sintoniza Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Por Andrea Matos Viveiros

