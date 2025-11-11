Con 18 Años, el panameño Miguel Ángel Daher traza su ruta a Europa desde Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

A sus 18 años, el ciclista panameño Miguel Ángel Daher se consolida como una de las figuras emergentes del ciclismo latinoamericano.

El atleta ha confirmado su plan para la temporada 2026, la cual tendrá como escenario principal las carreteras de Venezuela, antes de concretar su esperado salto a la élite europea.

Daher ha anunciado su participación en importantes competencias nacionales venezolanas a lo largo de 2026, con el objetivo de demostrar su dominio físico y mental sobre el pelotón.

Preparación élite en el Zulia

Daher realizará una exigente pretemporada en el estado Zulia durante el mes de enero. Esta preparación intensiva estará enfocada en mejorar su resistencia y afinar su técnica en terrenos calientes y planos, condiciones necesarias para potenciar sus destacadas habilidades de sprint.

El ciclista continúa trabajando bajo la dirección de su entrenador, Omar Enrique Pereira, quien lo ha acompañado desde sus inicios. Pereira describe a Daher como “una combinación rara de potencia explosiva y paciencia táctica para escalar,”.

El salto a Europa: Team INEOS en el horizonte

El joven ciclista ya se encuentra en conversaciones avanzadas con el prestigioso equipo europeo Team INEOS para la temporada 2026.

Declaración clave: “Antes de partir a Europa, tengo un compromiso con el asfalto venezolano y con los fanáticos que ya me siguen como una futura estrella del ciclismo continental,” afirmó el joven panameño.

