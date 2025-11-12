Así marcha la tabla de la LVBP este 11 de noviembre: Águilas está al acecho de Tigres tras su triunfo

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de esta nueva semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional inició con tres emocionantes encuentros, mientras que Leones del Caracas y Cardenales de Lara reprogramaron su encuentro para el martes 18 de noviembre para una doble tanda.

Las Águilas del Zulia se acercan al primer lugar de la tabla tras derrotar en un duelo directo a los Tigres de Aragua 2 carreras por 0. Por su parte, los Bravos de Margarita se niegan a abandonar los primeros lugares de la tabla y vencieron a los Caribes de Anzoátegui 7-2.

Entretanto, los Navegantes del Magallanes tomaron un respiro de su mala racha y tras derrotar el domingo a su eterno rival, le propinó las nueve arepas a los Tiburones de La Guaira 4-0.

Así quedó la tabla de posiciones este martes

Encuentros pautados para el miércoles

Magallanes vs. Tiburones: 6:30 PM/ Estadio Universitario.

Tigres vs. Águilas: 7:00 PM/ Estadio Luis Aparicio "El Grande".

Caribes vs. Bravos: 7:00 PM/ Estadio Nueva Esparta.

