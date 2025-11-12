¡A seguir haciendo historia! La Vinotinto sub 17 conoce a su rival en los 16vos de final del Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto sub 17 afrontará los 16vos de final del Mundial de Qatar 2025 ante la complicada selección de Corea del Norte, un duelo que podría representar un gran paso para las aspiraciones por levantar la ansiada copa.

Los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo finalizaron como los primeros clasificados del Grupo E con un total de siete unidades, producto de una goleada de antología frente a Inglaterra por 3-0, un empate frente a Egipto (1-1) y el agónico triunfo contra Haití 4-2.

Se espera que el partido por la clasificación a los cuartos de final se dispute el próximo viernes 14 de noviembre en el estadio Al Bayt de Doha.

Venezuela ha basado su desempeño en la velocidad y en un juego colectivo que permitió desplegar transiciones rápidas, buscando constantemente la sorpresa y contragolpe.

Corea del Norte: un rival de cuidado

Corea del Norte accedió a la ronda de 16avos de final mediante una clasificación ajustada. El combinado asiático consiguió su cupo al culminar como el mejor tercero de su grupo, quedando por debajo de las selecciones de Alemania y Colombia. Contra los europeos empataron 1-1, mientras que ante el vecino país cayeron 2-0.

Si la oncena nacional logra superar a Corea del Norte, sería la segunda vez que avanzan a la instancia de octavos, pues ya había clasificado a esa ronda en la edición de 2023. En aquella oportunidad, la selección cayó 5-0 frente a Argentina.

