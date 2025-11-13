Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP este 11 de noviembre: Tiburones corta la racha de Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional sigue brindando emociones, y en la jornada de este miércoles, las Águilas del Zulia consiguieron otro triunfo importante ante su rival directo, Tigres, y ahora se pone a medio juego del primer lugar.

Los rapaces derrotaron 10-7 a los bengalíes en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo. Por su parte, los Tiburones de La Guaira frenaron en seco a los Navegantes del Magallanes 7 por 2 en el estadio Universitario.

Mientras tanto, los Caribes de Anzoátegui lograron vencer a los Bravos de Margarita 8 rayitas por 3 para nivelar su marca a 11 ganados y 11 perdidos.

Así quedó la tabla de posiciones de la LVBP

Estos son los juegos para el jueves

Leones vs. Navegantes: 7:00 PM/ Estadio José Bernardo Pérez.

Tigres vs. Cardenales: 7:00 PM/ Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Tiburones vs. Caribes: 7:00 PM/ Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

