Beisbol venezolano

Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP este 11 de noviembre: Tiburones corta la racha de Magallanes

Las Águilas, por su parte, se pusieron a medio juego del liderato, que sigue estando ocupado por los Tigres 

Por Jerald Jimenez
Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 12:04 am

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional sigue brindando emociones, y en la jornada de este miércoles, las Águilas del Zulia consiguieron otro triunfo importante ante su rival directo, Tigres, y ahora se pone a medio juego del primer lugar.

Los rapaces derrotaron 10-7 a los bengalíes en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo. Por su parte, los Tiburones de La Guaira frenaron en seco a los Navegantes del Magallanes 7 por 2 en el estadio Universitario.

Mientras tanto, los Caribes de Anzoátegui lograron vencer a los Bravos de Margarita 8 rayitas por 3 para nivelar su marca a 11 ganados y 11 perdidos.

Así quedó la tabla de posiciones de la LVBP

Estos son los juegos para el jueves

  • Leones vs. Navegantes: 7:00 PM/ Estadio José Bernardo Pérez.
  • Tigres vs. Cardenales: 7:00 PM/ Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.
  • Tiburones vs. Caribes: 7:00 PM/ Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Nueva York
belleza
Jueves 13 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América