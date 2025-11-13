Polémica en Brasil: exjugador del FC Barcelona enfrenta dura sanción por supuesto mensaje homofóbico

Suscríbete a nuestros canales

El ambiente futbolístico brasileño se ha visto sacudido por un escándalo que trasciende el campo de juego. Vitor Roque, delantero del Palmeiras, fue denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) por un mensaje que publicó en redes sociales a principios de octubre.

La controversia surgió después del triunfo del Palmeiras (3-2) sobre Sao Paulo. Roque compartió una publicación que mostraba la imagen de un tigre mordiendo el cuello de un ciervo. El mensaje que acompañaba la imagen era una celebración del triunfo: “Esto es Palmeiras: luchando hasta el final y sin rendirse jamás. Gloria a Dios por la victoria y el gol”.

El significado despectivo de la alegoría

El problema se originó en el lenguaje popular brasileño, donde la palabra "veado" (venado o ciervo) se utiliza de manera despectiva para referirse a la homosexualidad.

Debido a esta connotación cultural, la publicación fue interpretada como una incitación a la violencia y un acto discriminatorio. Ante la gravedad del señalamiento, el STJD citó a Roque, de 20 años, a declarar este lunes 17 de noviembre.

Las consecuencias legales

El jugador será juzgado bajo el artículo 243-G del Código de Justicia Deportiva Brasileño (CBJD), que sanciona "actos discriminatorios, desdeñosos o ultrajantes cometidos por motivos de raza, sexo, color u orientación sexual".

Si el Tribunal confirma la acusación en su contra, Vitor Roque podría afrontar una dura sanción: una suspensión que oscilaría entre cinco y diez partidos. Adicionalmente, el delantero tendría que pagar una multa económica.

La comunidad futbolística estará atenta a las audiencias de la próxima semana, pues el fallo podría sentar un precedente importante en la lucha contra la discriminación en el deporte brasileño.

