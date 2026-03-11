Caracas Biker Music 2026: Rugen los motores en la terraza del CCCT

Suscríbete a nuestros canales

La capital venezolana se prepara para un evento sin precedentes en su historia motera. La Terraza del CCCT será la sede de la primera edición de la "Feria Internacional de Motocicletas: Caracas Biker Music", un festival que promete reunir a entusiastas de las dos ruedas, profesionales del sector y familias en un ambiente seguro y céntrico.

Bajo la producción de AJBL Producciones, A&T PRO, Grupo Zónico y Thiene AT Company, la feria no solo funcionará como una vitrina para las marcas más innovadoras nacionales e internacionales, sino también como un espacio de cultura y nostalgia. Los asistentes podrán apreciar desde motocicletas que datan de 1928 hasta las máquinas de alta cilindrada más recientes del mercado, además de contar con simuladores de marcas élite como Ducati.

Música y entretenimiento

El evento destaca por su ambiciosa propuesta musical, que incluye géneros como rock, pop, reggae y country. Durante los tres días, 15 bandas subirán al escenario, destacando tributos a iconos globales como Queen y Soda Stereo.

Programación musical por día:

Viernes 10 (desde las 2:00 pm): Davinci, Thenexus, Los Rockelinos, Los Pixel y Forever Queen.

Sábado 11 (desde la 1:00 pm): Nómada, La Soda, Rockbox, Acuatro Venezuela, Orquesta Guateke y Poker.

Domingo 12 (desde el mediodía): Nómada, The Nasty Cats, Acuatro Venezuela y Wolf Vivas.

Un espacio para el "Networking" y la familia

Alejandro Betti, realizador con amplia trayectoria, señala que la intención es convertir este festival en un referente anual similar al "Autofest", pero dedicado exclusivamente al mundo de las motos. El evento contará con la presencia de Catherine Ciardiello como embajadora, quien resalta la importancia de la inclusión femenina y familiar en este sector.

Además de las exhibiciones, la feria ofrecerá experiencias gastronómicas y oportunidades de negocios entre marcas del sector motero y automotriz, consolidándose como un punto de encuentro ideal para el intercambio comercial en Caracas.

Datos de interés para el asistente:

Entradas: Tienen un costo de 10$ (o su equivalente en bolívares).

Puntos de venta: Disponibles en la plataforma web de Goliiive y en su taquilla física ubicada en el nivel C-2 del CCCT.

Acceso: Evento apto para mayores de 4 años (niños acompañados por sus representantes).

