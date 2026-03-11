¡Los nueve guerreros! Este es el line up de Venezuela para el esperado duelo ante República Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana de beisbol presentó oficialmente su alineación para el enfrentamiento de este miércoles contra República Dominicana, partido que se llevará a cabo en el LoanDepot Park de Miami, y que determinará el liderazgo absoluto del Grupo D en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

El cuerpo técnico venezolano, comandado por Omar López confirmó el siguiente orden al bate para el crucial duelo que se disputará a las 8 de la noche.

Ronald Acuña Jr. Maikel García Luis Arráez Willson Contreras Salvador Pérez William Contreras Wilyer Abreu Ezequiel Tovar Jackson Chourio

El lanzador abridor designado para esta jornada es el zurdo Eduardo Rodríguez, quien se medirá ante el dominicano Sandy Alcántara, quien perdió ante el conjunto venezolano en la edición de 2023.

Impacto comercial de este encuentro y demanda de boletos

El interés por este juego ha superado los registros previos del torneo. Según datos del portal StubHub, la demanda de entradas para este compromiso es un 10% mayor que la de los juegos disputados en Japón y un 23% superior a los encuentros de la selección de Estados Unidos, informó Meridiano.

La plataforma de reventa legal reporta precios récord debido a la alta afluencia de fanáticos en Miami. Los indicadores de costos para este miércoles se distribuyen de la siguiente manera:

Boleto de mayor costo: Los asientos en zonas VIP y detrás del plato alcanzan los $1.516,47 .

Boleto más económico: El ingreso de menor precio se sitúa en los $300.

Se anticipa un lleno total en el estadio de los Marlins, con una asistencia estimada de más de 35.000 espectadores.

Importancia en la clasificación del Grupo D

Ambos combinados llegan a esta fecha con un registro invicto de 3-0. El resultado del partido definirá quién avanza como primer clasificado del grupo, un factor determinante para la siguiente fase.

El equipo que resulte ganador evitará un cruce directo en los cuartos de final contra la selección de Japón, actual campeona del torneo, y su figura principal, Shohei Ohtani.

