Clásico Mundial 2026: Omar López confía en una buena actuación de Eduardo Rodríguez ante Dominicana

Las selecciones de Venezuela y República Dominicana disputarán este miércoles, a las 8:00 p.m., en el LoanDeport Park de Miami el encuentro más decisivo de la primera fase del Clásico Mundial de Beisbol, que definirá cuál de ambos equipos asume el primer lugar del grupo de cara a los cuartos de final.

Para este compromiso, el mánager venezolano Omar López designó al zurdo Eduardo Rodríguez como el encargado de subir a la lomita, quien se medirá ante el derecho Sandy Alcántara, quien representará al conjunto quisqueyano. La elección de Rodríguez responde a su trayectoria en las Grandes Ligas y a la importancia estratégica del juego.

"Eduardo Rodríguez es uno de los lanzadores de mayor experiencia que tenemos en Venezuela ahora mismo. Le tocó ese espacio para abrir frente a Dominicana", afirmó el estratega criollo a Meridiano Televisión.

Estrategia para evitar a Japón

El principal incentivo para ambos conjuntos es asegurar la cima de la tabla. El equipo que clasifique en la primera posición evitará cruzarse con la selección de Japón en la siguiente ronda de eliminación directa.

"Creo que es un lanzador que tiene las credenciales para hacer un gran trabajo contra los dominicanos, y sé que lo va a hacer. Ya después el bullpen dictará el resto del juego", señaló el estratega venezolano durante la sesión de entrenamiento previa.

Fase más esperada en el camino de Venezuela

Tras una jornada de descanso este martes, el equipo venezolano intensificó su preparación para afrontar el aumento en el nivel de exigencia del torneo. El resultado de este miércoles determinará la ruta logística y los rivales en el camino hacia la instancia definitiva.

"A partir de ahora el Clásico Mundial comienza a tomar un poquito más de calor, lo cual nos dará a nosotros la posibilidad de estar en una final", concluyó López.

