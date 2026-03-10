Clásico Mundial 2026: Venezuela blanquea a Nicaragua y buscará el liderato ante República Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de Venezuela de béisbol alcanzó su tercera victoria consecutiva en el Clásico Mundial 2026 tras derrotar a Nicaragua con una pizarra de 4-0. El encuentro, celebrado este lunes en el LoanDepot Park de Miami, mantiene al conjunto venezolano con un registro invicto de 3-0 antes de definir el liderato de su zona.

El jardinero Ronald Acuña Jr. tuvo una participación directa en tres de las cuatro anotaciones del equipo nacional. Su desempeño inició en la primera entrada, cuando obtuvo una base por bolas y se robó la intermedia.

Posteriormente, alcanzó la tercera base tras un error en el tiro del receptor nicaragüense, permitiendo que Jackson Chourio impulsara la primera carrera mediante un elevado de sacrificio al jardín central, informó Meridiano.

La fiesta de Acuña ante Nicaragua

En el tercer episodio, Acuña Jr. conectó un cuadrangular solitario entre los jardines derecho y central, aprovechando un lanzamiento tipo slider que quedó en la zona media del plato. Más tarde, en el quinto capítulo, el jugador de La Sabana conectó un hit con dos corredores en circulación para remolcar a William Contreras, sumando la tercera raya para Venezuela.

La última anotación del encuentro se produjo en el sexto inning. Luis Arráez inició el ataque con un doble por la pradera derecha y avanzó hasta la antesala, desde donde anotó gracias a un elevado de sacrificio conectado por Wilyer Abreu.

Dominio absoluto del pitcheo criollo

El pitcheo venezolano completó la blanqueada de manera colectiva, limitando la ofensiva de Nicaragua durante todo el juego. El lanzador abridor, Yoendrys Gómez, cumplió con una labor de dos entradas en las que registró tres ponches. Fue relevado por Keider Montero, quien trabajó tres capítulos adicionales con dos abanicados.

El cuerpo técnico utilizó a cinco relevistas más para asegurar el cero en la pizarra. Ángel Zerpa retiró a sus tres rivales con un ponche, mientras que Carlos Guzmán y Christian Suárez se combinaron para retirar el séptimo inning. José Buttó trabajó el octavo capítulo y Andrés Machado cerró el noveno acto retirando a los tres bateadores enfrentados por la vía del tercer strike.

El duelo más esperado de la primera ronda

Con este resultado, Venezuela iguala el récord de 3-0 de la República Dominicana en la tabla de posiciones. Ambas selecciones se enfrentarán el próximo miércoles 11 de marzo en Miami.

El equipo que resulte ganador de este encuentro clasificará como líder absoluto del Grupo D, por lo que enfrentará a Corea del Sur, mientras que el perdedor se verá las caras frente a Japón.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube