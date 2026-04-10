Carlos Alcaraz vence a Bublik y alcanza este récord histórico como tenista

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El encuentro en la pista central fue un monólogo del tenista de El Palmar tras un breve intercambio de golpes en el primer set. Aunque Bublik logró remontar un quiebre inicial para ponerse 3-2 arriba, la resistencia del kazajo se desmoronó ante la intensidad de Alcaraz. Siguiendo las instrucciones de su técnico, Samuel López, quien le pedía "saque con nervio" y animarse en cada punto, el español encadenó diez juegos de forma consecutiva. El resultado fue un contundente 6-0 en la segunda manga —el "rosco" número 21 de su carrera— que cerró el duelo en apenas 63 minutos.

En la mesa de los más grandes

La victoria ante Bublik trasciende el torneo actual. Alcaraz se ha convertido en el tercer jugador de la historia que alcanza las 300 victorias con menos partidos disputados ($300-67$), igualando la marca del legendario John McEnroe. En este prestigioso podio solo se encuentran por delante Rod Laver ($300-55$) y Jimmy Connors ($300-63$), superando incluso la precocidad de los integrantes del Big Three.

Este triunfo confirma la asombrosa regularidad del murciano, quien ha alcanzado las semifinales en 14 de los últimos 16 torneos disputados desde la pasada edición de este mismo certamen. Sin embargo, la presión es máxima: a pesar de su gran estado de forma, el liderato del ranking ATP pende de un hilo debido al paso inmaculado de Jannik Sinner, quien también avanzó a semifinales tras derrotar a Felix Auger-Aliassime.

Duelo por el trono mundial

El escenario para el fin de semana es inmejorable. Para que se produzca la final soñada, Alcaraz deberá superar primero al ídolo local Valentin Vacherot, mientras que Sinner se medirá ante el alemán Alexander Zverev. Si ambos cumplen los pronósticos, el lunes el tenis mundial amanecerá con un nuevo orden o una consolidación histórica:

El botín: Ambos llegan empatados a 26 títulos en su palmarés y con 66 semanas acumuladas en la cima del tenis.

La diferencia: Sinner aventaja actualmente a Alcaraz por apenas 240 puntos en el ranking en vivo.

El desafío: Tras la derrota, un Bublik resignado retó al español en la red: "Hemos jugado en mi peor superficie, vamos a ver en hierba", reconociendo la superioridad aplastante del vigente campeón de siete Grand Slams sobre la tierra batida.

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