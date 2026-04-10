Estrellas de MLB aterrizan en Venezuela para el juego de leyendas: detalles

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Venezuela se prepara para vivir una fiesta deportiva sin precedentes. Este viernes, 10 ew abril, el Ministerio de Comunicación e Información confirmó la llegada al país de un grupo de leyendas del béisbol profesional.

La noticia se dio a conocer a través de las redes oficiales del organismo, destacando que figuras internacionales y nacionales ya se encuentran en territorio nacional. Este encuentro marcará el inicio de la Liga Monumental de Béisbol 2026.

Las estrellas confirmadas

El grupo de peloteros que ya se encuentra en el país está encabezado por el inmortal de Cooperstown, David Ortiz ("Big Papi"). Junto a él, aterrizaron astros de la talla de Robinson Canó, José Reyes ("La Melaza"), Carlos Baerga y el recordado ídolo venezolano Endy Chávez.

La lista de invitados especiales también incluye a otros nombres de peso como Omar Vizquel, Luis Polonia y Alex Cabrera.

Detalles del juego de exhibición

El partido se llevará a cabo este sábado 11 de abril a las 7:00 p.m. en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas. Los equipos que se enfrentarán en esta jornada única serán los Leones del Monumental contra los Navegantes de Caracas.

Se espera una asistencia total para disfrutar de este choque que combinará la veteranía de las leyendas con reglas de juego innovadoras.

Para los fanáticos interesados en asistir, los boletos tienen un costo que inicia desde los $5 y están a la venta a través de las plataformas MakeTicket y Redticket. Además, para quienes deseen una experiencia cercana con sus ídolos, se ofrece un paquete especial "Meet & Greet" por un valor de $250, que incluye firma de autógrafos, fotos y acceso a áreas VIP.

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