Mundial de Sóftbol Sub-23 2026: ¿Cuánto y a qué hora juega Venezuela?

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Un evento imperdible del sóftbol mundial

La Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 se perfila como una de las competencias deportivas más atractivas del calendario internacional. Organizado por la WBSC, el torneo contará con la participación de jóvenes promesas que buscarán destacar en la escena global a través de Meridiano Televisión.

Además, los fanáticos venezolanos podrán disfrutar de todos los partidos en señal abierta, lo que convierte a este campeonato en una cita obligatoria para los seguidores del deporte.

Fechas y sede del Mundial Sub-23

El torneo se disputará del 25 de abril al 3 de mayo de 2026 en Sincelejo, Colombia, siendo la primera vez que este país alberga un evento mundial de sóftbol masculino.

Los encuentros se jugarán en los estadios 20 de Enero y Eduardo Porras Arrazola, con un calendario que incluye cerca de 50 partidos durante nueve días de competencia.

¿Dónde ver el Mundial de Sóftbol en Venezuela?

En Venezuela, la transmisión estará disponible a través de Meridiano Televisión, tanto en señal abierta como en plataformas digitales como Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go. Esto permitirá seguir cada jornada del campeonato desde cualquier dispositivo.

El campeonato contará con 12 selecciones internacionales divididas en dos grupos. Tras la fase inicial, los mejores equipos avanzarán a la Súper Ronda y luego a la disputa por las medallas.

Ya lo sabes: el Mundial de Sóftbol Sub-23 2026 se jugará del 25 de abril al 3 de mayo y podrás verlo gratis en Venezuela por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

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