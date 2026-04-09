MLB: Wilyer Abreu recibe su segundo Guante de Oro consecutivo

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El diamante del Fenway Park se vistió de gala para reconocer la consistencia defensiva de sus patrulleros. Wilyer Abreu, quien ya había sorprendido al sistema de las Mayores al obtener el premio como novato en 2024, recibió el trofeo correspondiente a su brillante desempeño durante la campaña 2025. Con este logro, el marabino inscribe su nombre junto a figuras históricas de los "Patirrojos" como Dwight Evans, Carl Yastrzemski y Mookie Betts, convirtiéndose en apenas el octavo pelotero en la historia del equipo en hilvanar premios defensivos de forma consecutiva.

La jornada también sirvió para reconocer el talento emergente de la organización, ya que Ceddanne Rafaela acompañó al venezolano en el protocolo para recibir su primer Guante de Oro por su labor en el jardín central. Ambos jugadores han blindado las praderas de Boston, destacando en métricas avanzadas y devolviendo al equipo el prestigio defensivo que lo ha caracterizado en sus épocas más gloriosas.

Durante la temporada pasada, "El Barbero" Abreu se consolidó como el referente absoluto del jardín derecho en la Liga Americana, exhibiendo un alcance privilegiado y un brazo respetado por los corredores rivales. La entrega del premio se realizó en un marco especial, contando con la presencia de Jackson Chourio en el equipo visitante, lo que subrayó la relevancia del talento joven venezolano en el escenario actual de la Gran Carpa.

Este reconocimiento llega en un momento dulce para Abreu, quien ha iniciado el 2026 con un ritmo ofensivo arrollador, demostrando que su evolución como jugador integral no tiene techo. La afición de Boston celebró por todo lo alto a sus dos guardianes de los jardines, quienes representan el presente y el futuro de la estructura defensiva de Alex Cora.

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