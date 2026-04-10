Atlético Madrid buscará otro título Copero ante los venezolanos de la Real Sociedad

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La Copa del Rey 2026 se definirá con el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Real Sociedad este 18 de abril por Meridiano Televisión.

El duelo dará su pitazo inicial a las 3:00 p.m. (hora de Venezuela), y podrás verlo gratis en señal abierta o streaming de Meridiano.net/meridianotv. También en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

Este encuentro más prestigioso de España tendrá un valor especial para la afición venezolana: Jon Aramburu y Yangel Herrera participarán por primera vez con la Real Sociedad, destacando el auge y la proyección del talento nacional en el fútbol internacional.

Será un acontecimiento imperdible para los fanáticos, con experiencias en la calle organizadas por la marca Meridiano, además de concursos, dinámicas digitales y sorteos en redes sociales.

La cobertura será completa y en la multiplataforma de los especialistas en deportes, garantizando información actualizada y contenido exclusivo. Meridiano siempre te da más.

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