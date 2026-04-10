COPA DEL REY

Atlético Madrid buscará otro título Copero ante los venezolanos de la Real Sociedad

Ya estamos en la cuenta regresiva para la final de la Copa del Rey 2026 por Meridiano Televisión

Por 2001online
Jueves, 09 de abril de 2026 a las 09:58 pm
Atlético Madrid buscará otro título Copero ante los venezolanos de la Real Sociedad

La Copa del Rey 2026 se definirá con el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Real Sociedad este 18 de abril por Meridiano Televisión.

El duelo dará su pitazo inicial a las 3:00 p.m. (hora de Venezuela), y podrás verlo gratis en señal abierta o streaming de Meridiano.net/meridianotv. También en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

Este encuentro más prestigioso de España tendrá un valor especial para la afición venezolana: Jon Aramburu y Yangel Herrera participarán por primera vez con la Real Sociedad, destacando el auge y la proyección del talento nacional en el fútbol internacional.

Será un acontecimiento imperdible para los fanáticos, con experiencias en la calle organizadas por la marca Meridiano, además de concursos, dinámicas digitales y sorteos en redes sociales.

La cobertura será completa y en la multiplataforma de los especialistas en deportes, garantizando información actualizada y contenido exclusivo. Meridiano siempre te da más.

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