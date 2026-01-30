Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic: historial de enfrentamientos

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del tenis se prepara para presenciar el duelo más esperado del circuito moderno. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentarán este domingo en la gran final del Abierto de Australia 2026, un choque que simboliza la resistencia de una leyenda frente a la consolidación definitiva de su heredero.

El historial entre ambos llega a Melbourne con nueve batallas previas y una balanza que se inclina ligeramente hacia el serbio, quien lidera 5-4. Desde su primer cruce en Madrid 2022, cada partido ha sido una exhibición de contrastes: la potencia explosiva del español contra la precisión quirúrgica y resiliencia mental del máximo ganador de Grand Slams.

Un recorrido de leyendas en todas las superficies

La rivalidad ha pasado por todos los escenarios posibles. Alcaraz ha logrado victorias memorables en finales de Grand Slam, destacando sus triunfos en Wimbledon (2023 y 2024). Por su parte, Djokovic ha dominado en momentos de máxima presión, como en la final del Masters 1000 de Cincinnati 2023 y la histórica final de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde consiguió la medalla de oro.

En territorio australiano, los antecedentes favorecen a "Nole", quien derrotó al murciano en los cuartos de final de la edición 2025. Sin embargo, el último registro oficial entre ambos le pertenece a Alcaraz, quien dominó la semifinal del pasado US Open 2025 con una victoria contundente en tres sets.

Coordenadas del duelo por el título

Tras superar intensas semifinales ante Alexander Zverev y Jannik Sinner respectivamente, ambos jugadores están listos para el desempate definitivo en la Rod Laver Arena:

Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026.

Hora (Venezuela): 04:30 a.m.

Hora (España): 09:30 a.m.

Sede: Rod Laver Arena, Melbourne.

Este décimo enfrentamiento decidirá al nuevo monarca de Australia y marcará un hito: Alcaraz busca completar el Grand Slam de carrera, mientras que Djokovic persigue su título número 25 para ampliar su récord histórico.

