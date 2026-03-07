Clásico Mundial: Canadá debuta con éxito y deja a Colombia en una situación crítica

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Canadá inició su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con una victoria contundente este sábado 7 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. El equipo norteamericano aprovechó las falencias ofensivas y los problemas físicos del pitcheo colombiano para imponerse y posicionarse favorablemente en el Grupo A, de cara a su próximo duelo contra Panamá.

El encuentro comenzó a inclinarse para los canadienses en el segundo episodio, cuando Owen Caissie conectó un vuelacercas de dos carreras que rompió el celofán. Desde la lomita, Michael Soroka estableció las condiciones con tres entradas de gran nivel, permitiendo que el bullpen gestionara la ventaja durante el resto del compromiso. Aunque el juego se mantuvo cerrado hasta los tramos finales, Canadá sentenció la historia en el octavo inning con un rally de cuatro anotaciones, destacando un triple remolcador de Abraham Toro y un sencillo impulsor de Bo Naylor.

Para el conjunto colombiano, la jornada estuvo marcada por la falta de contundencia en los momentos apremiantes. Tras haber sido blanqueados por Puerto Rico en el debut, los bates cafeteros apenas pudieron producir dos carreras gracias a un imparable de Michael Arroyo en el tercer capítulo. Sin embargo, la estadística global es preocupante: el equipo batea para un anémico .059 (de 17-1) con corredores en posición de anotar y ha dejado a 17 hombres en las bases en apenas dos juegos.

A los problemas con el madero se sumó un contratiempo de última hora en el cuerpo de lanzadores. El experimentado Julio Teherán, quien estaba anunciado para abrir el encuentro, fue descartado minutos antes del primer pitcheo por molestias en el hombro derecho. Esta baja obligó al mánager a recurrir de emergencia a Austin Bergner, alterando la planificación estratégica del equipo en un partido que resultaba vital.

Con este resultado, Colombia queda en el abismo del grupo y se verá obligada a vencer a Cuba este domingo para evitar una eliminación prematura y, potencialmente, tener que jugar la fase clasificatoria en el próximo ciclo. Por su parte, Canadá llega con el ánimo en alto a su cita dominical, buscando consolidar su pase a la siguiente ronda.

