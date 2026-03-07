México rompe el maleficio: triunfo histórico en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La selección de México escribió una página inédita en su historia dentro del Clásico Mundial de Béisbol. Este viernes 6 de marzo de 2026, el conjunto dirigido por Benjamín Gil logró lo que se le había escapado en todas las ediciones anteriores: iniciar el torneo con una victoria. En un duelo que se mantuvo tenso hasta los capítulos finales, la novena azteca terminó arrollando 8-2 a Gran Bretaña en el Minute Maid Park.

El encuentro estuvo marcado por la paridad durante los dos primeros tercios. Nacho Álvarez adelantó a los mexicanos con un cuadrangular solitario en el segundo acto, pero los británicos vendieron cara su derrota. El momento defensivo del juego llegó en la sexta entrada, cuando un disparo magistral de Randy Arozarena desde el jardín izquierdo enfrió a un corredor en el plato, evitando que Gran Bretaña tomara la ventaja y manteniendo el empate que prevalecía en ese momento.

Los pilares del triunfo

Desde la lomita, Javier Assad se consolidó como el nuevo as del pitcheo mexicano. El derecho de los Cachorros de Chicago lanzó 3.2 entradas en blanco, extendiendo su racha personal a más de nueve episodios sin permitir carreras en la historia del Clásico. Su labor permitió que el bullpen manejara el juego hasta que apareció la fuerza ofensiva en el cierre del compromiso.

La explosión definitiva ocurrió en el octavo episodio. Jonathan Aranda, quien ha pasado de ser suplente en la edición anterior a una figura consolidada en las Grandes Ligas, conectó un cuadrangular de tres carreras que desató la euforia en Houston. La ofensiva mexicana no se detuvo ahí y añadió cuatro anotaciones más en el noveno inning para poner cifras definitivas al marcador.

Con este resultado, México se quita una presión histórica de encima y da un paso firme hacia los cuartos de final en el Grupo B. El equipo tendrá una jornada de descanso este sábado para recuperar a sus relevistas antes de enfrentar a Brasil el domingo. De obtener una victoria ante los sudamericanos, la tropa de Benjamín Gil llegaría invicta al esperado choque contra Estados Unidos el próximo lunes. Por su parte, Gran Bretaña buscará recuperarse este sábado cuando se enfrente a la selección de Italia.

