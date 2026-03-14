Clásico Mundial de Béisbol: Italia hace historia y elimina a Puerto Rico

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La selección de Italia continúa desafiando todos los pronósticos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este sábado, el equipo europeo selló su boleto a las semifinales tras superar 8-6 a Puerto Rico en un abarrotado Daikin Park de Houston. Pese al ambiente hostil y la tradición del rival, los dirigidos por el mánager italo-venezolano Francisco Cervelli demostraron que su invicto en el torneo no es casualidad.

El triunfo italiano se cimentó en dos rallys de cuatro carreras en el primer y cuarto episodio, castigando temprano al abridor boricua Seth Lugo, quien abandonó el encuentro tras permitir cuatro anotaciones en apenas un tercio de labor.

Un bullpen que rozó la perfección

Pese a un inicio titubeante del abridor Sam Aldegheri, el cuerpo de relevistas de Italia se encargó de silenciar a la artillería de Yadier Molina durante gran parte del juego. Alek Jacob, Dylan DeLucia y Dan Altavilla se combinaron para maniatar a una ofensiva de Puerto Rico que llegó al torneo mermada por las ausencias de figuras clave como Francisco Lindor y Carlos Correa.

Sin embargo, el drama apareció en el octavo inning cuando los boricuas reaccionaron con un racimo de cuatro carreras, aprovechando el descontrol de los relevistas Matt Festa y Joe La Sorsa. Ante la emergencia, Cervelli recurrió a Greg Weissert, quien apagó el incendio y retiró el noveno capítulo con autoridad para asegurar el histórico pase.

"No estoy sorprendido"

Tras la victoria, Francisco Cervelli se mostró orgulloso del talento de sus jugadores. "Traté de convencer a la gente de que en Italia podemos jugar béisbol. Si nos subestimaron, es problema de ellos; nosotros conocemos nuestra calidad", afirmó el estratega. Con victorias sobre potencias como México, Estados Unidos y ahora Puerto Rico, el conjunto europeo ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en una realidad competitiva.

Camino a Miami

Italia viajará ahora al loanDepot Park de Miami para disputar la semifinal el próximo lunes 16 de marzo a las 8:00 p.m. (hora del Este). Su rival se definirá esta misma noche en el choque entre Venezuela y Japón.

En el historial contra estos posibles oponentes, Venezuela domina a Italia 2-0 en encuentros sumamente cerrados, mientras que Japón superó a los europeos en la edición de 2023. No obstante, el momento que vive el equipo italiano invita a pensar que cualquier resultado es posible en la instancia definitiva.

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