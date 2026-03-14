Estados Unidos logra su pase a semifinales tras vencer a Canadá en el Clásico Mundial

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La selección de Estados Unidos cumplió con su papel de favorito este viernes 13 de marzo al sellar su clasificación a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026. En un compromiso disputado en el Daikin Park de Houston, el equipo de las barras y las estrellas logró contener la reacción tardía del seleccionado canadiense para llevarse la victoria con marcador de 5-3.

El abridor Logan Webb fue el pilar del triunfo desde el montículo. Durante su labor de cuatro entradas y dos tercios, Webb dominó por completo a la ofensiva de la "Hoja de Maple", permitiendo apenas cuatro imparables sin admitir carreras. Su actuación brindó la estabilidad necesaria para que la artillería estadounidense tomara la delantera en los episodios iniciales.

Ofensiva oportuna y drama en el cierre

Alex Bregman lideró el ataque estadounidense al conectar un sencillo remolcador de dos carreras en el tercer capítulo, castigando un error defensivo de Canadá. La ventaja se amplió en el sexto inning gracias a los batazos de Brice Turang y Pete Crow-Armstrong, colocando un parcial de 5-0 que parecía sentenciar el encuentro.

Sin embargo, Canadá no bajó los brazos y respondió en la parte baja de la sexta con un cuadrangular de dos carreras de Bo Naylor, lo que obligó al cuerpo técnico de Estados Unidos a mover sus piezas. El relevista David Bednar tuvo que emplearse a fondo en el séptimo tramo para apagar una rebelión canadiense con hombres en posición de anotar, asegurando finalmente el triunfo.

Rumbo a la fase final en Miami

Con este resultado, Estados Unidos se instala en la ronda de los cuatro mejores y se prepara para viajar a Miami, donde se disputarán las instancias definitivas del torneo. El equipo norteamericano buscará revalidar su poderío en el próximo encuentro del domingo 15 de marzo, en lo que promete ser un choque de titanes por el pase al partido por el campeonato mundial.

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