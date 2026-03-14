Clásico Mundial: República Dominicana aplasta a Corea y vuela a semifinales

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La República Dominicana continúa su paso arrollador en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este viernes, la escuadra caribeña dio una exhibición de superioridad absoluta al despachar a Corea del Sur por la vía del nocaut en siete episodios. Lo que en el papel se proyectaba como un cerrado duelo de pitcheo entre zurdos, terminó convirtiéndose en una fiesta ofensiva para los dominicanos en el loanDepot Park de Miami.

El zurdo Christopher Sánchez fue el gran protagonista desde la lomita, silenciando por completo a los bates asiáticos. Durante cinco entradas de labor, Sánchez solo permitió dos imparables y recetó ocho ponches, dejando sin opciones a una ofensiva coreana que nunca pudo descifrar sus envíos.

Una ofensiva que explotó temprano

El ataque dominicano no dio tregua al veterano Hyun Jin Ryu, castigándolo desde el segundo capítulo. Junior Caminero rompió el celofán con un doblete que remolcó a Vladimir Guerrero Jr. Acto seguido, Julio Rodríguez y Fernando Tatis Jr. sumaron dos rayitas más para cerrar un segundo inning de tres carreras.

En el tercer episodio, la ventaja se amplió a 7-0. Guerrero Jr. volvió a castigar con un doble impulsor y Manny Machado aportó con un sencillo. La disciplina en el plato también rindió frutos, sumando dos carreras más por boletos con las bases llenas a Ketel Marte y Tatis Jr.

El jonrón del nocaut

Tras un breve letargo ofensivo donde los relevistas coreanos retiraron a once bateadores en fila, la potencia dominicana reapareció en el séptimo inning para poner fin al encuentro. Con dos corredores en base y un out, Austin Wells salió del banco como emergente y conectó un cuadrangular de tres carreras que selló el marcador definitivo de 10-0, activando de inmediato la regla del nocaut.

Con este resultado, la República Dominicana asegura su puesto en las semifinales manteniendo su registro inmaculado en el torneo. Ahora, el equipo dirigido por Albert Pujols aguarda por el ganador del cruce entre Estados Unidos y Canadá para definir quién será su rival en el duelo por el pase a la gran final.

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