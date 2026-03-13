"Tienen un nivel de bullpen de nivel alto": Shohei Ohtani habla sobre Venezuela

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A solo 48 horas del trascendental encuentro en Miami, Shohei Ohtani compareció ante los medios para analizar lo que será el primer enfrentamiento histórico entre Japón y Venezuela en los registros del Clásico Mundial de Béisbol.

Lejos de cualquier exceso de confianza por el invicto nipón, el astro de los Dodgers de Los Ángeles mostró un profundo respeto por la novena dirigida por Omar López, destacando especialmente la peligrosidad de su alineación y la solvencia de sus relevistas.

Un duelo de ajustes rápidos

Ohtani enfatizó que, al no existir antecedentes previos entre estas dos naciones en el torneo, el factor táctico pasará a un primer plano. Según el pelotero asiático, el éxito dependerá de la capacidad de lectura inmediata que tengan tanto bateadores como lanzadores sobre el montículo del loanDepot Park. La clave para Japón, según sus palabras, será la velocidad con la que puedan descifrar el arsenal de un bullpen venezolano que calificó de "un nivel bastante alto".

Choque de culturas y estilos

El líder del conjunto japonés también aprovechó para elogiar la mística del béisbol caribeño. Manifestó sentirse entusiasmado por medirse ante una potencia latinoamericana, señalando que la pasión y el estilo vibrante con el que se vive este deporte en la región aporta un matiz distinto al estilo de juego japonés. Ohtani calificó este enfrentamiento como un "reto emocionante", reconociendo que Venezuela posee todas las herramientas para competir al máximo nivel.

Con ambos equipos preparados para el sábado 14 de marzo, las declaraciones de la máxima figura del torneo dejan claro que Japón se toma con absoluta seriedad la amenaza que representa el talento venezolano en este cruce de vida o muerte.

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