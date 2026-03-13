Ranger Suárez contra Japón: el zurdo abrirá por Venezuela en el Clásico Mundial

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La selección de Venezuela ya tiene definido su brazo para el compromiso más crucial del certamen. El zurdo Ranger Suárez ha sido el elegido para subir a la lomita el próximo sábado 14 de marzo en el loanDepot Park, enfrentando a la invicta selección de Japón. La confirmación llegó de manos del mánager Omar López tras el cierre de la fase de grupos, otorgándole a Suárez la responsabilidad de liderar el pitcheo en un escenario de eliminación directa.

Esta será la segunda apertura para el siniestro en el torneo, luego de su actuación en la jornada inaugural frente a Países Bajos. En aquella ocasión, Suárez trabajó durante dos episodios en los que permitió tres imparables y una carrera limpia. Ahora, el reto sube de nivel al enfrentar a una alineación asiática que combina velocidad, disciplina y el poder de figuras de talla mundial.

Conocimiento estratégico en el diamante

Una de las ventajas que presenta Suárez para este duelo es su familiaridad con las principales amenazas del conjunto nipón. Debido a su trayectoria en las Grandes Ligas, el venezolano ha enfrentado en múltiples ocasiones a estrellas como Shohei Ohtani y Seiya Suzuki, pilares del ataque japonés que militan en la Liga Nacional.

Además, el duelo tendrá un matiz especial de compañerismo, ya que Suárez compartirá terreno con Masataka Yoshida, quien es su nuevo colega de equipo en los Medias Rojas de Boston. Ambos jugadores han convivido recientemente en el Spring Training, por lo que el lanzador criollo posee información de primera mano sobre las tendencias del jardinero japonés.

Un duelo de titanes en el montículo

El desafío para Venezuela no solo estará en el pitcheo, sino también en su capacidad ofensiva. Los bates criollos deberán descifrar los envíos de Yoshinobu Yamamoto, actual MVP de la Serie Mundial, quien abrirá por Japón. Aunque el equipo asiático fungirá como local por condiciones del torneo, se espera que la comunidad venezolana en Miami convierta el estadio en una extensión de la localía sudamericana.

La cita está marcada para este sábado, donde se definirá cuál de las dos potencias avanzará a las semifinales del lunes. Venezuela busca hacer historia y superar su mejor registro histórico, mientras que Japón llega con la presión de defender su corona mundial.

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