Clásico Mundial: el error arbitral contra Dominicana acelera la llegada del ABS al béisbol

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El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ha llegado a su fin con un debate que arde con más fuerza que los lanzamientos de 100 millas: la necesidad del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS). La controversia estalló en la semifinal, cuando un lanzamiento evidentemente bajo fue cantado como el tercer strike contra el dominicano Geraldo Perdomo, sentenciando la eliminación de Quisqueya y sellando el pase de Estados Unidos a la final con un apretado 2-1.

Esta decisión, que no pudo ser revisada por la falta de un sistema de retos en el torneo, ha provocado que protagonistas de todos los bandos alcen la voz. Mark DeRosa, dirigente de la escuadra estadounidense, reconoció la validez del enfado dominicano y se mostró a favor de la tecnología. Según DeRosa, el receptor Will Smith hizo un trabajo impecable engañando al árbitro con el movimiento de su mascota (framing), algo que el ABS neutralizaría para dar paso a la justicia deportiva.

Voces de leyenda exigen cambios

El debate no solo involucra a los estrategas actuales, sino a receptores históricos que conocen como nadie la zona de strike. Yadier Molina, tras la eliminación de Puerto Rico ante Italia, fue tajante al señalar que los árbitros de Grandes Ligas cometieron errores inaceptables en momentos cruciales. Molina fue enfático en sus redes sociales al cuestionar por qué el Clásico Mundial no adoptó la regla de desafíos que ya es una realidad en la MLB este 2026.

Por otro lado, Jorge Posada aportó una visión más analítica sobre la estrategia que rodea al sistema. El exreceptor de los Yankees advirtió que, aunque el ABS aporta precisión, obligará a los equipos a gestionar con extrema cautela sus dos retos por partido, especialmente para no quedarse sin ellos en las entradas finales donde se deciden los campeonatos.

El futuro del arbitraje tecnológico

Mientras que las Grandes Ligas ya han integrado el ABS para esta temporada, su ausencia en el Clásico Mundial ha sido señalada como el punto más débil de la organización del torneo. Michael Young, coach de banca de Estados Unidos, admitió que el sistema añade una capa de estrategia fascinante y necesaria para evitar que decisiones humanas erróneas dicten el destino de naciones enteras en el diamante.

Con la presión de las federaciones y el respaldo de las estrellas del juego, todo apunta a que la edición de 2029 no dejará margen al error humano en el plato, convirtiendo el "strike de la discordia" de Miami en el catalizador definitivo para la modernización del arbitraje internacional.

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