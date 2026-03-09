Clásico Mundial: Italia gana en Houston y complica el grupo B

Suscríbete a nuestros canales

El "Team Italia" ha llevado su pasión por el café al diamante de Houston, y los resultados son tan intensos como un espresso recién colado. Este domingo 8 de marzo, la novena europea mantuvo su marcha perfecta en el Clásico Mundial tras superar a Gran Bretaña en el Daikin Park, apoyada en una ofensiva que ya suma cinco vuelacercas en apenas dos presentaciones.

La chispa se encendió en el tercer episodio cuando el prospecto de los Cerveceros, Andrew Fischer, conectó un bambinazo que apenas superó la barda del jardín derecho. Sin tiempo para que el "barista" y capitán del equipo, Vinnie Pasquantino, terminara de preparar la celebración, J.J. D’Orazio le siguió con un estacazo de 403 pies para completar jonrones espalda con espalda. La ya famosa celebración del dugout italiano —que incluye tragos de café, besos en las mejillas y un saco deportivo azul— se ha convertido en el amuleto de un equipo que juega con una energía desbordante.

La "cafeína" italiana se tradujo en agresividad en el corrido de bases. Tras los jonrones, Italia amplió su ventaja con sencillos productores de Miles Mastrobuoni y Dante Nori. Uno de los momentos más curiosos ocurrió en el quinto inning, cuando Sam Antonacci transformó un triple en un "jonrón de Pequeñas Ligas" gracias a un error de tiro de la defensa británica. Aunque fue una carrera espectacular, el protocolo fue estricto: al no ser un vuelacercas de cuatro esquinas, Antonacci se quedó sin su trago de espresso.

Gran Bretaña no se rindió y puso a prueba los nervios italianos en el noveno capítulo, llegando a llenar las bases con dos outs para su figura Harry Ford. Sin embargo, el cerrador Greg Weissert logró dominar al prospecto de MLB con una línea al jardín izquierdo, sellando la victoria y dejando a los británicos en una situación comprometida.

Con marca de 2-0, Italia se ha posicionado como la gran amenaza para los favoritos del Grupo B. El calendario les depara ahora dos "finales" que decidirán el futuro del grupo:

Contra Estados Unidos: Martes a las 21:00 (hora local).

Contra México: Miércoles a las 19:00 (hora local).

Si los italianos logran arrebatarle una victoria a cualquiera de estos dos gigantes, estarían prácticamente sellando su pase a los cuartos de final por segundo Clásico consecutivo.

