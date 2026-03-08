Cuba vuela en el Clásico Mundial: victoria sobre Colombia y boleto a la siguiente ronda

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Cuba ratificó su renacimiento ofensivo en este Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este domingo, en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, el equipo antillano desplegó su fuerza desde temprano para vencer a una Colombia que, pese a mostrar signos de vida, terminó hundiéndose debido a sus propios errores defensivos y su incapacidad de batear con hombres en las bases.

El encuentro comenzó con Colombia tomando una efímera ventaja gracias a un elevado de sacrificio de Jordan Díaz. Sin embargo, la respuesta cubana fue inmediata y devastadora ante el abridor Luis Patiño. Ariel Martínez volteó la pizarra con un jonrón de tres carreras por el jardín derecho, y poco después, Erisbel Arruebarrena castigó un slider para depositarlo en las gradas de la izquierda. En solo dos juegos de este torneo, Cuba ya ha conectado cuatro cuadrangulares, duplicando toda su producción de la edición 2023.

Errores costosos y sequía colombiana

Aunque Colombia intentó reaccionar, la defensa le dio la espalda en el sexto capítulo. Un elevado dejado caer por Tito Polo y una pifia de Harold Ramírez ante una línea de Yiddi Cappe permitieron que Cuba anotara tres carreras sucias que terminaron siendo la diferencia definitiva.

Por el lado colombiano, la estadística sigue siendo alarmante:

Problemas con corredores: El equipo bateó de 11-1 (.091) con hombres en posición de anotar este domingo.

Récord negativo: En lo que va de torneo, Colombia acumula un anémico .071 (de 28-2) en situaciones de apremio ofensivo.

Eliminación: Con marca de 0-3, la escuadra sudamericana queda fuera de toda posibilidad de avanzar a los cuartos de final.

Duelo de invictos en el horizonte

Cuba llega al lunes con un registro perfecto de 2-0, igualado con el anfitrión Puerto Rico. Ambas novenas se verán las caras este lunes 9 de marzo a las 19:00 en un choque que definirá el liderato del Grupo A. Colombia, por su parte, jugará por el honor y por evitar el descenso a las clasificatorias cuando enfrente a Panamá al mediodía.

