¡Venezuela sigue imparable en el Clásico Mundial! Victoria contundente contra Israel

Suscríbete a nuestros canales

La novena de Venezuela dio un paso de gigante hacia la clasificación en el Grupo D tras humillar a la selección de Israel en el loanDepot Park. La victoria por ocho carreras de diferencia no solo consolidó el liderato del equipo, sino que sirvió de escenario para que dos de sus figuras establecieran nuevas marcas históricas para el béisbol venezolano en la máxima cita de naciones.

Luis Arráez, el actual segunda base de los Gigantes de San Francisco, fue el gran protagonista ofensivo. Con un despliegue de cuatro imparables y cinco carreras remolcadas, Arráez se convirtió en el único venezolano con dos juegos multi-jonrón en la historia del Clásico Mundial de Béisbol. Sus estacazos en el quinto y sexto episodio desarticularon por completo el plan de juego israelí, que sucumbió ante una artillería que conectó 14 hits en total, incluyendo aportes destacados de Eugenio Suárez, Salvador Pérez y un perfecto Ezequiel Tovar.

En el montículo, la historia no fue distinta. El zurdo Enmanuel De Jesús firmó la mejor apertura para un lanzador criollo en los registros del torneo. En cinco entradas de labor, De Jesús ponchó a ocho bateadores sin conceder boletos, superando la marca previa de siete abanicados que compartían leyendas como Félix Hernández y Freddy García. Su dominio fue tal que apenas permitió dos sencillos, retirando a la oposición con una eficiencia que permitió al mánager Omar López preservar el bullpen.

Con este triunfo, Venezuela pone su récord en 2-0 y espera con tranquilidad los resultados dominicales del resto del grupo. El equipo descansa ahora con la satisfacción de haber mostrado un equilibrio absoluto entre un ataque explosivo y un pitcheo abridor que ha rozado la perfección en sus primeras presentaciones en Miami.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.