El Clásico es Aurinegro: Táchira vence al Caracas FC en el Olímpico

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Olímpico de la UCV fue testigo este sábado de una nueva edición del Clásico del fútbol profesional venezolano, donde el Deportivo Táchira ratificó su buen momento al imponerse por la mínima diferencia. El equipo dirigido por el uruguayo Álvaro Recoba demostró superioridad táctica y mayor oficio para llevarse tres puntos de oro en condición de visitante.

La única anotación del compromiso llegó al minuto 25, obra del defensor uruguayo Guillermo Fratta. El central aprovechó un centro preciso a ras de césped para definir dentro del área chica, silenciando momentáneamente las gradas del recinto capitalino. A pesar de que el marcador pudo ser más abultado, la intervención del portero local, Frankarlos Benítez, evitó que la ventaja aurinegra creciera en la segunda mitad.

La muralla del Táchira

Si Fratta fue el héroe en ataque, Jesús Camargo lo fue bajo los tres palos. El portero del conjunto sancristobalense fue determinante para mantener el arco en cero, destacando especialmente al minuto 39 del primer tiempo, cuando detuvo un penal ejecutado por el paraguayo Adrián Fernández. Esta intervención evitó el empate del Caracas FC y cambió el rumbo anímico del encuentro justo antes del descanso.

Contrastes en la tabla de posiciones

El resultado deja panoramas opuestos para los dos clubes más ganadores del país:

Deportivo Táchira: Alcanza los 10 puntos, consolidándose en la parte alta de la clasificación del Torneo Apertura 2026. Su próximo desafío será ante el Zamora FC.

Caracas FC: Se hunde en la penúltima casilla con apenas tres unidades en seis jornadas. Los "Rojos del Ávila" no ganan un clásico en casa desde 2022 y enfrentarán en la próxima fecha a Portuguesa con la obligación de sumar para salir del foso.

La victoria aurinegra reafirma el dominio del equipo de Recoba, que supo gestionar el ritmo del partido con jerarquía y solidez defensiva, dejando al Caracas sumido en una de sus peores rachas recientes.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.