Clásico Mundial: Yoshinobu Yamamoto abrirá contra Venezuela en cuartos

La selección de Japón no se guardará nada para enfrentar a Venezuela. En el marco de los entrenamientos oficiales en el loanDepot Park, el dirigente Hirokazu Ibata despejó las dudas y anunció que Yoshinobu Yamamoto, la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, será el encargado de abrir el compromiso de cuartos de final este sábado 14 de marzo.

El mánager asiático fue enfático al señalar que Yamamoto no tendrá limitaciones tácticas, más allá del tope reglamentario de 80 lanzamientos establecido por el Clásico Mundial para esta fase. "Irá a fondo desde el principio. Quiero que pueda lanzar tanto como pueda", declaró Ibata, subrayando la importancia de neutralizar a la ofensiva venezolana desde el primer episodio.

El dominio del pitcheo japonés

Japón llega a Miami con credenciales impresionantes en el montículo, consolidándose como la tercera mejor efectividad colectiva del certamen (2.12) y la segunda selección con más ponches propinados (49).

El antecedente de Yamamoto: En su debut en este Clásico el pasado 6 de marzo ante China Taipéi, el derecho lanzó 2.2 entradas sin permitir hits ni carreras, demostrando que llega en plenitud de condiciones.

El bullpen listo: Aunque no confirmó si el zurdo Yusei Kikuchi entrará en relevo, Ibata aseguró que al tratarse de un duelo de eliminación directa, todos los brazos del cuerpo técnico estarán disponibles para entrar en acción si el juego lo requiere.

Un duelo de élite en Miami

Tras dominar el Grupo C en el Tokyo Dome, los vigentes campeones se enfrentan al reto de adaptarse rápidamente a las condiciones de Florida para defender su corona. Con Yamamoto en la loma, Japón busca extender su hegemonía y avanzar a la semifinal, mientras que Venezuela tendrá el desafío de descifrar a uno de los lanzadores más dominantes del béisbol actual.

