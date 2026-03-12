¡Venezuela se enfrentará a Japón! Todo o nada en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El camino de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ha llegado a su punto de máxima tensión. Después de una vibrante fase de grupos en la que se rozó el liderato, la derrota sufrida este miércoles ante República Dominicana —marcada por el poder de Tatis Jr. y Guerrero Jr.— ha dejado a la Vinotinto en la segunda casilla de su grupo. Este resultado obliga a los dirigidos por Omar López a tomar la ruta más exigente: un choque de vida o muerte contra el invicto Japón.

La selección japonesa llega a Miami con un historial impecable tras dominar el Grupo C en Tokio con un récord de 4-0. El equipo nipón, actual campeón defensor, cuenta con una rotación de pitcheo élite y la presencia del astro Shohei Ohtani, quien ha sido el pilar de su ofensiva y cuerpo monticular. Para Venezuela, este partido representa la oportunidad de cobrar venganza histórica y superar la barrera de los cuartos de final, instancia donde se despidió en la edición anterior ante Estados Unidos.

Ventaja de localía en el loanDepot Park

A pesar del favoritismo japonés, Venezuela cuenta con un factor a su favor: la localía. La selección sudamericana ha disputado todos sus encuentros en el loanDepot Park de Miami, adaptándose por completo al clima y contando con el apoyo masivo de su fanaticada. Japón, por el contrario, deberá enfrentar el cambio de horario y el largo viaje desde Asia para jugar en un estadio donde los bates venezolanos ya han demostrado su potencia.

Coordenadas del duelo:

Encuentro: Venezuela vs. Japón (Cuartos de final).

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026.

Hora: 9:00 p.m. (Hora de Venezuela y Miami).

Lugar: loanDepot Park, Florida.

El ganador de esta llave asegurará su presencia en la semifinal del lunes 16, quedando a solo un paso de la gran final del certamen.

