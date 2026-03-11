¿Quién domina el historial entre Venezuela y República Dominicana? El duelo del Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este miércoles 11 de marzo, el loanDepot Park será el escenario de uno de los enfrentamientos más vibrantes del béisbol internacional. Venezuela y República Dominicana se ven las caras a las 8:00 p.m. (hora local) en un duelo que trasciende lo deportivo para convertirse en una cuestión de orgullo caribeño.

A lo largo de las ediciones del Clásico Mundial de Béisbol, estas dos naciones han forjado una rivalidad intensa. Históricamente, el conjunto dominicano ha mantenido el control, pero la brecha se cerró en la última edición, dándole a este nuevo compromiso un matiz de revancha y confirmación.

El balance histórico

Desde el nacimiento del torneo en 2006, los enfrentamientos han favorecido mayoritariamente a la República Dominicana:

Edición 2006: Se midieron en dos oportunidades. La primera terminó en paliza dominicana (11-5) y la segunda fue un duelo de pitcheo cerrado que también favoreció a los isleños (2-1).

Edición 2013: En el año de su campeonato invicto, República Dominicana superó a Venezuela 8-3 en la primera ronda.

Edición 2017: El dominio continuó con una victoria por blanqueo de 3-0 en la segunda fase del certamen.

El día que cambió la tendencia

El antecedente más fresco en la memoria de los fanáticos es el del 11 de marzo de 2023. En aquella ocasión, Venezuela rompió el maleficio al imponerse con autoridad 5-1. Ese resultado no solo significó la primera victoria venezolana ante Dominicana en la historia del torneo, sino que además fue el inicio del fin para el equipo quisqueyano en esa edición, de la cual se despidieron prematuramente en la primera ronda.

El choque de este 2026 en Miami llega con ambos equipos en un nivel extraordinario. Para Venezuela, es la oportunidad de demostrar que lo ocurrido en 2023 no fue una casualidad y que la balanza está lista para equilibrarse. Para República Dominicana, es la cita marcada en el calendario para restaurar su jerarquía histórica y cobrar venganza.

