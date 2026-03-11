Jornada histórica de Champions League: goleada del Real Madrid y sorpresa en Noruega

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este 11 de marzo ha clarificado el panorama para varios de los favoritos al título continental. Con actuaciones individuales brillantes y resultados abultados, los partidos de ida han dejado tareas pesadas para los equipos que deberán buscar la remontada la próxima semana.

Real Madrid 3 - 0 Manchester City

El Santiago Bernabéu fue testigo de una exhibición de contundencia blanca. El uruguayo Fede Valverde se vistió de héroe absoluto al firmar un triplete histórico antes de finalizar la primera mitad. El equipo de Carlo Ancelotti neutralizó por completo al Manchester City de Guardiola, que ahora se ve obligado a buscar una gesta épica en el Etihad Stadium para no quedar fuera de la competición de forma prematura.

París Saint-Germain 5 - 2 Chelsea

En un duelo vibrante y cargado de goles, el PSG desarticuló al Chelsea. Aunque el conjunto londinense logró descontar a través de Malo Gusto y Enzo Fernández, la ofensiva parisina fue un vendaval. Khvicha Kvaratskhelia lideró el ataque con un doblete, acompañado por los tantos de Bradley Barcola, Vitinha y Ousmane Dembélé. Los errores defensivos en la salida de balón condenaron a un Chelsea que necesitará un milagro en Stamford Bridge.

Bayer Leverkusen 1 - 1 Arsenal

El BayArena albergó el duelo más equilibrado de la fecha. El equipo de Xabi Alonso se puso en ventaja con un gol de Robert Andrich tras asistencia de Grimaldo. Sin embargo, el Arsenal demostró por qué es el líder de la Premier League y logró rescatar el empate cerca del final. Kai Havertz cumplió con la "ley del ex" al convertir un penalti que deja la eliminatoria totalmente igualada para la definición en Londres.

FK Bodø/Glimt 3 - 0 Sporting CP

La gran campanada europea se dio en territorio noruego. El modesto Bodø/Glimt pasó por encima del Sporting de Portugal en condiciones climáticas extremas. Con goles de Sondre Brunstad Fet, Ole Blomberg y Kasper Høgh, los noruegos viajarán a Lisboa con una renta de tres goles, colocándose muy cerca de una clasificación histórica a los cuartos de final de la UEFA Champions League.

