Cómo ver gratis el partido de la NFL en Venezuela Cincinnati Bengals vs Green Bay Packers EN VIVO

Bengals vs Packers, un duelo de la NFL 2025-2026 que podrás disfrutar en vivo y gratis por Meridiano Televisión.

Este domingo 12 de octubre, los Packers buscarán regresar a la senda del triunfo ante unos Bengals que atraviesan una etapa difícil. Cincinnati llega con récord de 2-3 y tres derrotas consecutivas, por lo que necesita urgentemente reencontrarse con la victoria.

Con uno de los diferenciales de puntos más bajos de la temporada, el equipo de Joe Burrow intentará sorprender a unos Packers que desean escalar posiciones en la tabla.

Bengals vs Packers

Fecha: Domingo 12 de octubre

Domingo 12 de octubre Antesala: 4:15 p.m.

4:15 p.m. Kickoff: 4:25 p.m.

4:25 p.m. Transmisión: En vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión

En vivo y en exclusiva por Disponible también en HD a través de Simpleplus, InterGo y NetUnoGo

No te pierdas los mejores encuentros de la NFL en vivo y gratis por señal abierta para toda Venezuela cada domingo.

Y el lunes a las 7:00p.m., sintoniza Zona Touchdown, el programa con el resumen, análisis y resultados más completos de la semana 6 de la NFL, solo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

